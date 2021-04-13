Аферисты несколько дней названивали жительнице Троицка, настаивая, чтобы она взяла миллионный кредит

Троичанка поверила мошенникам, оформила кредиты на сумму более одного миллиона рублей и перечислила на сторонние счета. Женщину аферисты «обрабатывали» в течении нескольких дней.

61-летней жительнице Троицка поступил звонок от якобы представителя банка с информацией о том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Чтобы обезопасить себя от мошенников, ей необходимо было направиться в отделение банка, взять кредит и перевести наличные денежные средства на счета, которые ей продиктуют по номеру телефона.

«С женщиной мошенники держали связь по телефону в течение нескольких дней не только посредством звонков, но и мессенджеров. Звонившие мужчины и женщина, диктовали троичанке, где взять кредит, через какой банкомат и на какой счет его перевести, а для большей достоверности, направили женщине подложный документ о гарантийных обязательствах, сохранности и безопасности денежных средств. Местная жительница оформила кредиты в трех банках на общую сумму свыше одного миллиона 12 тысяч рублей, которые и перевела мошенникам», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские призывают не верить незнакомым людям, даже если они представляются работниками банковских организаций или силовых структур и обращаются к вам по имени и отчеству. При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимостью перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, нужно незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников и не переводите свои сбережения по указанию незнакомцев.