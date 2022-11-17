Аферисты обучают южноуральцев «финансовой грамотности»

Воспитатель детского сада из Кыштыма (Челябинская область) прошла обучение «финансовой грамотности» за 800 тысяч рублей.

Воспитатель детского сада из Кыштыма рассказала полицейским, что ей позвонил на сотовый мужчина, который сообщил, что она выиграла в розыгрыше и ей бесплатно доступны уроки «Финансовой грамотности», их можно пройти в любое время.

«На занятиях женщине предложили завести депозитный счет, который будет приносить ей хорошую прибыль. Ее убедили в прибыльности предприятия и она перевела 50 тысяч рублей на номер счета, который ей сообщила «преподаватель». Затем ей сказали установить приложение, где будут видны все вложенные деньги», - сообщили в региональном полицейском главке.

Это было только начало обмана. Затем «учащающаяся» поверила, что для стабильности и безопасности ее виртуального счета необходимы регулярные финансовые вливания. Так женщина оформила три кредита в разных банках, а также две кредитные банковские карты, и все полученные деньги перевела на различные банковские счета, которые ей диктовали неизвестные.

Далее последовала стандартная схема.

«Женщине сообщили, что ее счет под угрозой и необходимо срочно его пополнить, а если этого она не сделает, то лишится всех денежных средств. Испуганная женщина перевела все имеющиеся у нее денежные средства», - добавили в главке.

Через несколько дней воспитательница решила вывести все деньги с виртуального счета, но это стало уже невозможным – денег там просто не было. И вот только тогда женщина поняла, что попалась на уловки мошенников. В общей сложности женщина перевела аферистам 819 тысяч рублей.

Полиция в очередной раз предупреждает, что следует обдуманно и взвешенно принимать решения о перечислении денежных средств. Если вам обещают баснословную прибыль от вложенных денежных средств в короткие сроки – это мошенники. Ни один брокер не может гарантировать 100-процентное получение прибыли. Гарантия сверхдохода - признак мошенничества.