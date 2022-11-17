17.11.2022
Аферисты обучают южноуральцев «финансовой грамотности»
17.11.2022
Карен Даллакян приглашает челябинцев вместе отметить День черного кота
17.11.2022
Педофил из Златоуста отправился в колонию
17.11.2022
Новые ели на площади Революции три года будут находиться на гарантии
17.11.2022
Бывший замдиректора МКУ «Городская среда» Челябинска не смог выйти из СИЗО
17.11.2022
В прямой трансляции пройдет челябинский «Марафон талантов» с участием Надежды Бабкиной
Аферисты обучают южноуральцев «финансовой грамотности»
15.11.2022
Пенсионерка из Озерска «инвестировала» в мошенников почти три миллиона рублей
11.11.2022
Пожилую жительницу Коркинского района «развели» по схеме «Сообщение от знакомой»
01.11.2022
Полицейские помогли сохранить деньги челябинке
31.10.2022
Бизнесмен из Верхнего Уфалея стал жертвой аферистов
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022