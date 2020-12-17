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Аферисты «помогли» жителю Челябинска взять кредит почти на два миллиона рублей

Челябинец пять дней жил под контролем аферистов и за это время умудрился взять кредиты в разных банках на сумму около двух миллионов рублей. В итоге он остался без денег, а долг банкам выплачивать придется.

Пострадавший от действий мошенников 44-летния житель Челябинска обратился в полицию Ленинского района. Мужчина рассказал, что поверил лжесотруднику банка, который сообщил, что с его счетами проводятся мошеннические действия, и перевел на указанные злоумышленником счета почти два миллиона рублей.

Аферист сказал, что, чтобы не потерять деньги, необходимо застраховать денежные средства, для чего их нужно перевести на резервные счета. Это потерпевший и сделал.

«После этого лжесотрудник банка сказал, что нужно оформить кредит, который необходимо перевести на указанную карту. Затем, в течение пяти дней, потерпевшему неоднократно поступали звонки от неизвестных лиц, которые сообщали, что необходимо оформить кредиты онлайн на различные суммы – в размере от 100 до 500 000 рублей. Потерпевший оформил несколько онлайн-кредитов и перевел деньги на указанные мошенниками счета в другом банке», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

После этого аферист снова позвонил и предложил оформить кредит в банке на полмиллиона рублей лично, но сотрудники банка отказали мужчине. Тогда лжесотрудник предложил оформить онлайн-кредит на меньшую сумму - в размере 300 000 рублей, что потерпевший и сделал.

«Кроме того, для большей убедительности и с целью психологического давления на потерпевшего ход всех денежных операций и переводов контролировал якобы сотрудник полиции. Он звонил потерпевшему и настоятельно рекомендовал соблюдать все рекомендации сотрудников банка для сохранности денежных средств. Таким образом, за пять дней потерпевший перевел мошенникам более одного миллиона 800 тысяч рублей», - отметил временно исполняющий обязанности начальника ОП «Ленинский» Челябинска Ерген Нукаев.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

«Сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому! Такие запросы осуществляют только мошенники, даже если они обращаются к вам по имени и отчеству. Также следует помнить, что сотрудники банков никогда не предлагают перевести денежные средства на безопасные счета, не принуждают к оформлению кредитов, тем более для перевыпуска банковской карты», - отметил врио заместителя начальника УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Ранее агентство «Урал-пресс-информ» сообщало, что южноуральские полицейские настаивают, чтобы банки приостановили выдачу кредитов онлайн. Региональным полицейским главком соответствующие обращения направлены в Сбербанк и банк ВТБ.