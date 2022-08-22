Аферисты, представившись полицейскими, выманили у южноуральцев полмиллиона рублей

В Златоусте и Челябинске мошенники, представившись по телефону сотрудниками правоохранительных органов, похитили у местных жительниц почти полмиллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.

В дежурную часть отдела полиции «Горный» ОМВД России по Златоусту поступило заявление от школьного педагога, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

«Женщине на телефон поступил звонок. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и рассказал, что возбуждено уголовное дело по факту того, что женщина передала свои данные другому лицу для получения денежных средств. В результате диалога, к которому затем подключилась и якобы служба безопасности банка, ее убедили, что необходимо снять все личные накопления со своей банковской карты и перевести на «безопасный счет», который будет продиктован, что она и сделала, отправив на счет злоумышленников 169 тысяч рублей», - сообщили в региональном полицейском главке.

В похожей ситуации оказалась жительница Челябинска. Женщина-продавец на рынке была застигнута врасплох звонком от столичного «сотрудника полиции», который сообщил, что ее данные на портале «Госуслуг» стали известны мошенникам, которые теперь пытаются на нее незаконно оформить кредит. Незнакомец заверил, что ситуацию еще можно исправить, нужно лишь оформить встречный кредит, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий. Оформив кредит на 300 тысяч рублей, заявительница также пополнила якобы «безопасный счет», продиктованный мошенниками ранее.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража».

Полицейские вновь предупреждают! Никогда не сообщайте по телефону личных данных, паролей и номеров банковских карт. Настоящие сотрудники не попросят вас делать тестовые переводы денег, диктовать им код из СМС. Если есть сомнения, что с вами говорит сотрудник Госуслуг, после разговора перезвоните по официальному номеру и уточните информацию. В случае сомнений относительно безопасности своих сбережений, следует обратиться в службу поддержки или офис того банка, клиентом которого вы являетесь.