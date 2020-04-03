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Алексей Текслер был заранее уведомлен о планируемых задержаниях в минстрое региона

Происшествия
Сегодня, 14:10

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заранее знал о планируемых силовиками оперативных действиях и задержаниях в министерстве строительства региона.

Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, третьего апреля в министерстве строительства и инфраструктуры региона силовики проводили оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых была задержана заместитель министра Татьяна Антонова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

«Губернатор был в курсе ситуации, был заранее проинформирован и распорядился оказывать необходимое содействие для обеспечения максимально объективного расследования. Компетентные органы продолжат соответствующую работу по данному случаю», - прокомментировали в пресс-службе губернатора.

В правительстве подчеркнули, что Алексей Текслер неоднократно подчеркивал отношение нетерпимости к проявлениям коррупции. Областные власти продолжат тесно взаимодействовать с правоохранительными органами по противодействию проявлениям коррупции в регионе.

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Теги
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взятка
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