Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим

Ситуация на юге Челябинской области, где с восьмого июля бушуют лесные пожары, по-прежнему очень опасная.

В Карталинском районе вчера вечером, девятого июля, продолжалась эвакуация людей из окрестных поселков в пункт временного размещения, организованный в школе поселка Новокаолиновый. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он остался в опасной зоне на ночь.

«Многие лишились крова. Трудно найти подходящие слова. Ситуация по-прежнему очень опасная. Тушение многочисленных возгораний продолжается. Сейчас главное - жизни людей. Кров и имущество восстановим. Людей в беде не бросим», - пообещал глава региона.

Как сообщает сегодня утром, десятого июля, пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, по состоянию на восемь утра, общая площадь пожаров в трех районах региона (Карталинском, Нагайбакском и Увельском) составляет уже 14 тысяч гектаров – по данным на девятое июля, речь шла о 4 800 гектарах. Огнем уничтожен 71 дом. Новых пострадавших нет (девятого июля региональный минздрав сообщал о трех жителях поселка Джабык, получивших легкие ожоги).

По информации главного управления лесами региона, вечером девятого июля удалось остановить распространение ландшафтного пожара в районе поселка Париж Нагайбакского района. Это была радостная новость.

Тем временем, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, в том числе 128 детей.

Для защиты населенных пунктов проведено наращивание группировки сил и средств двумя эшелонами аэромобильных группировок Уральского учебно-спасательного центра МЧС России в количестве 170 человек и 28 единиц техники.

К ликвидации привлечены самолёты Ил-76 и Бе-200ЧС, а также вертолет Ми-8 с ВСУ-5 МЧС России.

«Общая группировка, задействованная на ликвидации природных пожаров и защите населенных пунктов, составляет более 600 человек, 142 единицы техники, три воздушных судна и четыре пожарных поезда», - сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области.

В администрации Карталинского муниципального района рассказали, что в десять утра Алексей Текслер проведет в Новокаолиновом заседание оперативного штаба.

Также стало известно, что на территорию Еленинского поселения Карталинского района прибыли дополнительные силы - 100 человек и 30 единиц техники.

«Ветер стих, но распространяется низовой огонь», - сообщили в районной администрации.