09.07.2021
Ситуация накаляется: в Челябинской области горит Джабык-Карагайский бор
09.07.2021
В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона
09.07.2021
Стало известно о троих пострадавших на пожаре жителях Джабыка
09.07.2021
Сотрудник ГУФСИН обнаружил пожар в Магнитогорске, спас ребенка и нашел поджигателя
09.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
09.07.2021
«Замороженный» недострой в Ленинском районе Челябинска продали «с молотка»
Алексей Текслер: Ситуация с пожарами по-прежнему очень опасная, людей в беде не бросим
09.07.2021
В Челябинской области набирают добровольцев для помощи в тушении лесных пожаров на юге региона
09.07.2021
Новые очаги: ситуация вокруг села Париж Нагайбакского района остается непростой
08.07.2021
Из лагеря недалеко от Парижа эвакуировали южноуральских детей
11.05.2021
Дымка от лесных пожаров отмечена в 12 муниципалитетах Челябинской области
В Карталинском районе эвакуируют людей, на место пожаров едет Текслер
09.07.2021
Назначен новый начальник управления транспорта Челябинска
09.07.2021
И снова Челябинск накрыло темно-серой шапкой химических выбросов
08.07.2021
Челябинские власти так и не привели в порядок «новую» остановку в Чурилово
07.07.2021
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021