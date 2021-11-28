Арестован магнитогорец, напавший с ножом на сотрудника ГИБДД

В Магнитогорске (Челябинская область) арестован мужчина, обвиняемый в посягательстве на жизнь сотрудника ГИБДД.

Установлено, что ночью 24-го ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения в служебном автомобиле ДПС, задержанный совершил посягательство на жизнь инспектора Госавтоинспекции – нанес стражу порядка удары ножом в жизненно важные органы.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

С учетом того, что житель Магнитогорска обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, официально не трудоустроен, находится на подписке о невыезде по другому уголовному делу, может продолжить заниматься преступной деятельностью, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.