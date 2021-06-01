Авиапассажир из Душанбе пытался провезти в Россию насвай

Челябинские таможенники встретили первый международный авиарейс после двухлетней реконструкции челябинской авиагавани.

Более двухсот гостей из Республики Таджикистан сошли с трапа на российскую землю. Получив багаж, пассажиры были направлены к «зеленому» и «красному» коридорам.

«Такая система коридоров значительно ускоряет прохождение таможенных формальностей. Есть товар, подлежащий письменному декларированию – человек его декларирует и идет в «красный» коридор на оформление. Нечего декларировать – в «зеленый». Но это не исключает дополнительной проверки», - говорит первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

Кстати, в «зеленом» коридоре» багаж нескольких пассажиров вызвал подозрение. При досмотре таможенники обнаружили продукцию животного происхождений без заводской упаковки, что является нарушением таможенного законодательства.

Один пассажир пытался ввезти в Россию насвай с превышением нормы.

Всего по итогам таможенного контроля первого авиарейса Челябинск-Душанбе таможенниками возбуждено четыре дела об административных правонарушениях.