Бастрыкин поручил проверить информацию по жилью для участковых Челябинска

В связи с обращениями сотрудников и ветеранов полиции Челябинска, которые заявили о злоупотреблениях в распределении жилья, построенного по целевой программе для сотрудников, председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области Решетникову организовать процессуальную проверку.

Об данном поручении сообщили в СК России.

Напомним, группа участковых уполномоченных Челябинска записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву о том, что администрация Челябинска различными способами пытается выселить их из квартир, расположенных в доме №63 Б по улице Российской. Жилье стражам порядка было предоставлено по договорам служебного найма.

Полицейским было объяснено, что квартиры относятся к жилым помещениям муниципального жилого фонда и находятся в собственности города. Они были приобретены в 2007 году за счет целевых средств, которые выделялись в рамках программы, направленной на формирование специализированного жилого фонда для обеспечения жильем участковых уполномоченных тогда еще милиции и, как полагали сами участковые, на тот момент с правом приватизации. С 2011 года законодательство изменилось. Милиция стала полицией. С этой даты служебные квартиры должны предоставляться сотрудникам полиции в качестве жилья только на период несения службы. Они не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации, считают в мэрии.