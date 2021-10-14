14.10.2021
Бастрыкин поручил проверить информацию по жилью для участковых Челябинска
14.10.2021
В Челябинске изменятся маршруты движения трамваев №17 и №20
14.10.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 103 тысячи
14.10.2021
ММК признан организацией с высоким уровнем противодействия коррупции
14.10.2021
Челябинские спортсмены выступят на Всероссийском фестивале студенческого спорта
14.10.2021
«Ростелеком» начал оптическую революцию в старинном поселке Челябинска
Бастрыкин поручил проверить информацию по жилью для участковых Челябинска
17.09.2021
Спецкомиссия главка продолжает проверку по жалобе полицейских, которых выселяют из служебного жилья
16.09.2021
Полицейские Челябинска, заявившие о выселении, не предоставили омбудсмену документов
15.09.2021
По факту ложного сообщения школьника о бомбе в супермаркете возбуждено уголовное дело
13.09.2021
Спецкомиссия регионального главка разберется с выселением челябинских участковых
В течение двух недель будут известны результаты экспертизы детской вакцины от ковида
13.10.2021
Мнение южноуральцев: Порядка нигде нет никакого, зато вакцинация принудительная
12.10.2021
Жители Тюлюка, через который проходит дорога в Зигальгу, вновь бьют тревогу
12.10.2021
Челябинск закупает тонны технической соли и совершенствует площадку для складирования снега
11.10.2021
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида
08.10.2021