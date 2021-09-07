После обращения к Путину с челябинскими полицейскими встретилось руководство и администрация

Группа участковых уполномоченных Челябинска, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву о том, что их выселяют из служебного жилья, встретились с представителями администрации города, руководством УМВД России по городу Челябинску и представителями регионального полицейского главка.

На встрече все стороны конфликта выслушали друг друга. Стражи порядка в очередной раз рассказали, что после выхода на пенсию их намерены выселить из служебных квартир. И это при том, что служебные жилые помещения по закону не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации.

Напомним, что полицейские сообщили, а что администрация Челябинска различными способами их пытается выселить из квартир, расположенных в доме №63 Б, расположенного по улице Российской. Жилье стражам порядка было предоставлено по договорам служебного найма

«Жилые помещения относятся к жилым помещениям муниципального жилого фонда, они находятся в собственности города. Были они приобретены в 2007 году за счет целевых средств, которые выделялись в рамках программы, направленной на формирование специализированного жилого фонда для обеспечения жильем участковым уполномоченным тогда еще милиции. С 2011 года законодательство изменилось. Милиция стала полицией. С этой даты мы не можем никому предоставлять служебные жилые помещения. Но понимаем, что выселить просто так выселить», - заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска Анастасия Лаптиева

Служебные жилые помещения по закону не подлежат передаче в аренду, отчуждению и приватизации. То помещение, в котором сейчас проживает активистка, предоставляется только на период службы. После увольнения его нужно освободить.

Администрация Челябинска готова рассмотреть вопрос дальнейшего проживания полицейских при изменении статуса жилья и на условиях найма жилого помещения муниципального жилфонда коммерческого использования. Плата - 13,2 рубля за один квадратный метр.

«Полицейским снова было объяснено, что это муниципальное жилье и в рамках служебного оно предоставляется на период несения службы. В случае, если их не устраивает что-то, то пусть обращаются в суд», - сообщили в главке.

Кстати, в суд о выселении обратились полицейских обратилась администрация. Отслужил – освободи служебную квартиру.

«Администрация вынуждена была в суд, потому что не получилось у нас диалога с участковыми уполномоченными. Ничто не мешало им пойти и решить вопрос мирным путем», - добавила заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска Анастасия Лаптиева.

При этом отметим, что оппоционерам - участковым предложили юридическую помощь активистка Валентина Волкова (замечена в провокациях на митингах), которая работает массажистом депутат Центрального районного совета Челябинска Марсель Хазиев.

Источник в полиции не исключает, что все происходящее – это провокация, чтобы разжечь конфликт между жителями и полицией.