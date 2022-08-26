Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в Магнитогорске

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил информацию о ходе расследования уголовного дела по факту истязания ребенка в Магнитогорске (Челябинская область).

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Магнитогорске (Челябинская область) 47-летняя женщина систематически избивала восьмилетнего сына и пыталась откусить ему нос. У мальчика осталась сильная травма на лице.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Магнитогорска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьями «Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью отношении малолетнего».

Как сообщили в СКР, председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.