26.08.2022
Южноуральские ватерполистки вышли в финал Всероссийской спартакиады
26.08.2022
В Челябинской области увеличиваются темпы роста числа заболевших ковидом
26.08.2022
Парижанин ухудшил качество пашни в Нагайбакском районе
26.08.2022
В эту субботу Челябинск станет столицей современного искусства!
26.08.2022
Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск
26.08.2022
Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в Магнитогорске
Бастрыкин взял на контроль дело об истязании ребенка в Магнитогорске
04.08.2022
Расследование уголовного дела об отравлении в лагере «Еланчик» взял на контроль Бастрыкин
06.07.2022
Бастрыкин: В Челябинской области незаконно прекращаются уголовные дела прошлых лет
20.04.2022
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о надругательстве над девочкой в школе-интернате Челябинска
05.04.2022
СК России начал расследование по факту расправы украинских нацистов над российскими военными
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022