Бастрыкин взял на контроль происшествие с челябинской девочкой из маршрутки

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о происшествии с несовершеннолетней девочкой в Челябинской области.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», третьего ноября в Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков. 13-летняя девочка при падении получила травму головы.

В Следственном комитете России рассказали, что глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову представить доклад по данному происшествию. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Напомним, по данному факту органом дознания отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ход его расследования поставлен на контроль в прокуратуре.