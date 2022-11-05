05.11.2022
В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков
04.11.2022
Афиша мероприятий на пятое и шестое ноября (18+)
04.11.2022
Свято-Симеоновский кафедральный собор Челябинска начал проводить «Уроки доброты»
04.11.2022
Переселенцы из Украины получили российские паспорта в Челябинской области
04.11.2022
В Госдуме предложили создать в России Министерство информации и пропаганды
04.11.2022
Владимир Бекишев в шестой раз отправился на Донбасс
В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков
Девочка при падении получила травму головы
В Челябинске, Магнитогорске и Троицке прошли молебен и Крестный ход в защиту воинов
04.11.2022
Челябинская область отметит День народного единства
03.11.2022
Миронов поддержал инициативу Лантратовой о запрете Хэллоуина в детских учреждениях России
03.11.2022
В Челябинске состоится общегородской молебен о воинстве, в Магнитогорске – крестный ход
03.11.2022
Яблоки, выращенные в Челябинской области, впервые поступили в ретейл
02.11.2022