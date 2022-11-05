В Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков, 13-летняя девочка при падении получила травму голову.

Мужчину, из-за которого пострадал ребенок, разыскивают сотрудники отдела полиции Центрального района. Пока личность подозреваемого не установлена.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент в общественном транспорте произошел вечером третьего ноября. Микроавтобус ехал из Ленинского района. Между подозреваемым и тремя подростками 13-15-ти лет произошел конфликт.

Свидетели случившегося рассказали полицейским, что на одной из остановок мужчина вытолкнул из микроавтобуса сначала 15-летнего пассажира, а затем 13-летнюю девочку, которая пострадала при падении.