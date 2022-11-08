Мужчина, вытолкнувший девочку из маршрутки, стал фигурантом уголовного дела

Прокуратурой поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту причинения телесных повреждений 13-летней девочке. Ее вытолкнул из маршрутки пассажир. Дебошира ищут.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», третьего ноября в Челябинске пассажир микроавтобуса вытолкнул из салона двух подростков. Маршрутное такси №66 ехало из Ленинского района. На остановке «Медгородок» между подозреваемым и тремя подростками 13-15-ти лет произошел конфликт.13-летняя девочка при падении получила травму голову.

По данному факту органом дознания отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре Центрального района Челябинска.

Мужчину, из-за которого пострадал ребенок, разыскивают сотрудники отдела полиции Центрального района. Пока личность подозреваемого не установлена.