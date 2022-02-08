Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на ребенка в Челябинске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову представить ему доклад о проверочных мероприятиях, проводимых региональным следственным управлением в связи с нападением собаки на ребенка.

Ход и результаты проверки по поручению Бастрыкина поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в поселке Федоровка в эти выходные собака напала на семилетнего мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома. Она искусала ему лицо. После случившегося родители обратились в медицинское учреждение, где ребенку была оказана необходимая помощь, а после написали заявление в правоохранительные органы. Как оказалось, собака домашняя.

Как сообщили в региональном следственном управлении СКР, в рамках проверки устанавливается хозяин собаки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».