08.02.2022
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на ребенка в Челябинске
08.02.2022
В Кремле готовы изучить информацию о российских спонсорах белорусских протестов
08.02.2022
Все школы и учреждения допобразования Златоуста переведены на иную форму обучения
07.02.2022
Медучреждения Челябинской области получат новые машины скорой и неотложной помощи
07.02.2022
Надежда Рыльская озвучила первые результаты переселения челябинцев из аварийных домов в 2022 году
07.02.2022
Челябинца задержали с крупной партией мефедрона
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нападением собаки на ребенка в Челябинске
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022