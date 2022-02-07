Собака, которая напала на ребенка в Челябинске, всегда была агрессивной

Собака, которая покусала семилетнего мальчика в Челябинске, не была бродячей, но была очень агрессивной. СК и полиция проводят проверку.

Как сообщил сегодня, седьмого февраля, глава Советского района Владислав Макаров на аппаратном совещании в администрации Челябинске, у собаки, напавшей на мальчика, есть хозяева.

«Собака не бездомная. Известны ее хозяева и их адрес. Она и раньше проявляла агрессию. Неоднократно делались замечания. Вся информация предоставлена в полицию», - сказал глава района.

Напомним, в выходные в поселке Федоровка собака напала на семилетнего мальчика, который в момент нападения гулял во дворе дома. Она искусала ему лицо. После случившегося родители обратились в медицинское учреждение, где ребенку была оказана необходимая медицинская помощь, а после написали заявление в правоохранительные органы.

«С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки», - сообщили в СКР по Челябинской области.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области.