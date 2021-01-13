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Бездомный челябинец, чтобы сделать предложение возлюбленной, ограбил ювелирный магазин

Полицейские Челябинска задержали безработного местного жителя, который решился на ограбление ювелирного магазина ради того, чтобы достать обручальное кольцо и сделать предложение своей возлюбленной. Он водворен в изолятор временного содержания. Такой «романтический» порыв мужчины Уголовный кодекс оценивает максимально – четыре года лишения свободы.

В полицию Калининского района Челябинска поступило сообщение о хищении женского золотого кольца стоимостью около 17 тысяч рублей из ювелирного салона, расположенного по улице Кирова.

«Неизвестный попросил продавца померить украшение, и после того, как надел его на мизинец, скрылся. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции задержан неработающий и ранее судимый мужчина без определенного места жительства», - сообщил врио заместителя начальника УМВД России по городу Челябинску Евгений Денега.

Выяснялось, что бездомный мужчина хотел сделать предложение своей даме сердца, но за неимением денег, не мог купить кольцо. Как продавец отдала в руки бездомному золотое украшение, вопрос остается открытым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы. Он водворен в изолятор временного содержания.