Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, два месяца проведет в СИЗО

Бизнесмен из Челябинска, подозреваемый в махинациях с землей, два месяца проведет в СИЗО

Сегодня, 23 марта, суд Центрального района Челябинска избрал меру пресечения в отношении директора ООО «Заповедник» Ивана Окольникова. Он обвиняется в мошенничестве. Махинации с землей обошлись бюджету города в 115 миллионов рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе суда Центрального района Челябинска, Ивану Окольникову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 22 мая 2021 года.

Напомним, в отношении директора ООО «Заповедник» Ивана Окольникова, который арендовал, а затем выкупил земельный участок по льготной стоимости у муниципалитета без законных оснований, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Этот участок был предоставлен возглавляемой им организации в аренду для строительства административно-торгового комплекса. В 2019 году, используя подложные документы о якобы завершении строительства, Окольников подал документы в КУИЗО администрации Челябинска на покупку земельного участка. Ему его продали без проведения торгов. Как установила проверка Контрольно-счетной палаты Челябинской области, городу нанесен ущерб в сумме не менее 115 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской совместно с ГУ МВД России по Челябинской области.