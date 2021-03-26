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Бизнесмен из Казахстана задержан за дачу взятки челябинскому таможеннику

Сотрудники отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни задержали гражданина Казахстана за дачу взятки должностному лицу. Операция проходила совместно с оперативниками Управления ФСБ России по Челябинской области.

Задержанный оказался директором компании, торгующей автомобильными шинами. Ранее предприниматель пытался ввезти из республики Казахстан на территорию России около тысячи немаркированных средствами идентификации автомобильных шин стоимостью более двух миллионов рублей. Грузовик с шинами был остановлен для досмотра мобильной группой Челябинской таможни в Троицком районе области.

«Пытаясь «решить проблему на месте», владелец немаркированных шин предложил взятку в сумме 180 тысяч рублей начальнику отдела Челябинской таможни за пропуск транспортного средства на территорию России. О готовящемся преступлении таможенник сообщил в отдел по противодействию коррупции Челябинской таможни. При передаче части суммы злоумышленник был задержан», - комментирует первый заместитель начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному гражданину грозит штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок от семи до 12-ти лет.