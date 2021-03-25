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Бизнесмен из Сатки разбился на квадроцикле

Погиб директор ООО «Агрофирма Магнезит» Сергей Лукьянов. Он разбился, катаясь на квардроцикле.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил собственный источник. В минсельхозе Челябинской области факт смерти бизнесмена на отдыхе подтвердили.

«Министерство сельского хозяйства Челябинской области с прискорбием сообщает, что на 56-м году жизни погиб директор ООО «Агрофирма Магнезит» Лукьянов Сергей Алексеевич, и выражает глубокие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам покойного. Аграрное предприятие, возглавлявшееся Лукьяновым на протяжении почти двух десятков лет обеспечивает качественным молоком население Саткинского района и соседних муниципалитетов. Благодаря грамотному руководству, профессионализму Сергея Алексеевича в агрофирме организован выпуск конкурентоспособной продукции растениеводства и животноводства», - сообщили в минсельхозе.

Подробности трагедии уточняются.