Благодаря прокуратуре в «Тихой заводи» под Миассом теперь не тихо

Прокуратура направила в суд Миасса (Челябинская область) семь исков о признании самовольными капитальных построек в элитном поселке «Тихая заводь». Коттеджами владеют известные бизнесмены региона.

Информация о поданных исках есть в картотеке в базе суда Миасса. Прокуратура действует в интересах государства в лице департамента по недропользованию по УрФО.

Еще в январе 2020 года прокуратура Челябинской области усмотрела в действиях чиновников администрации Миасса признаки уголовного деяния при выделении земель в районе поселка Нижний Атлян в Миассе. (Челябинская область). Сейчас там располагается элитный поселок «Тихая заводь», коттеджи в котором принадлежат известным южноуральским политикам и бизнесменам. 16 января по иску прокурора генеральный план Миасса применительно к территории Верхний Атлян признан недействующим из-за элитного поселка «Тихая заводь». В его интересах в границы муниципалитета были незаконно включены земли сельскохозяйственного назначения.

Напомним, речь идет о территории примерно в 40 гектаров. Земли были переданы депутату местного гособрания Фатиху Мамлееву. Затем здесь расположился элитный поселок «Тихая заводь». Он появился в 2013 году. Среди владельцев коттеджей влиятельные политики Челябинской области. В их числе заместитель председателя Законодательного собрания региона Семен Мительман, владелец «Солнечной долины» Олег Сиротин, жена бывшего челябинского сити-менеджера Сергея Давыдова Елена Заборских, экс-силовик Дмитрий Пикельный и многие другие. А также земельным участком в «Тихой заводи» владеет бывший заместитель министра экономического развития Челябинской области Антон Бахаев, обвиняемый в получении взятки.