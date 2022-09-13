Была вешалкой и едва не откусила нос: в Магнитогорске будут судить истязательницу ребенка

В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанет местная жительница за истязание пасынка с особой жестокостью. Над ребенком она издевалась почти семь лет.

Била пасынка кулаками, шнуром, вешалкой, шлангом, тыкала в тело канцелярским ножом, окунала в холодную воду и даже пыталась откусить нос – это еще не полный список пыток, которые истязательница применяла к сыну своего супруга. Всего эксперты насчитали на лице ребенка четыре рубца и свыше 60 рубцов на руках в виде заживших ран.

«Женщина в период 2016-2022 годов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в целях наказания неоднократно с применением пыток причиняла телесные повреждения малолетнему сыну своего супруга, осознавая, что ребенок 2014 года рождения не может оказать сопротивление», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Согласно заключению эксперта, рубцы на лице ребенка полностью не изгладятся, телесные повреждения причинили мальчику тяжкий вред здоровью, который выразился в неизгладимом обезображивании лица.

Уголовное дело передано в суд.