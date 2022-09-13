Бывшего чиновника из администрации Челябинска приговорили к условному сроку

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего руководителя управления градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева. Обвинение экс-чиновнику было переквалифицировано. Он приговорен к полутора годам лишения свободы условно.

Согласно материалам уголовного дела, речь идет о преступлении, совершенном в 2019 году, когда Сергей Репринцев без проверки документов и осмотра объекта подписал разрешение на ввод в эксплуатацию ТРК на северо-западе.

Изначально Репринцева обвиняли по части первой статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Однако с учетом установленных в судебном заседании фактических обстоятельств дела суд квалифицировал действия Репринцева по части первой статьи 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Приговором суда Репринцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев условно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда.

Напомним, комитет (управление) градостроительства и архитектуры в администрации Челябинска был создан в июле 2017 года. Сергей Репринцев стал его первым руководителем. Некоторое время Репринцев был заместителем главы Челябинска по градостроительству. Из мэрии он уволился из-за возбужденного против него уголовного дела.