Бывший начальник из ГУФСИН Челябинской области будет сидеть за взятку

Центральный районный суд Челябинска признал виновным бывшего начальника оперативного отдела ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Челябинской области в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки» и «Превышение должностных полномочий».

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, виновный получил взятки от осужденного и следственно-арестованного в сумме 270 тысяч рублей за создание им благоприятных условий содержания в следственном изоляторе, послабление условий содержания.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ совместно с коллегами ГУФСИН России по Челябинской области в 2021 году.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в сумме 2,4 миллиона рублей и лишением права занимать должности в государственных органах сроком на пять лет.