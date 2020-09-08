Бывший сотрудник ДПС из Магнитогорска осужден за хищение служебного топлива
В Магнитогорске (Челябинская область) осужден бывший заместитель начальника батальона ДПС, признанный виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении вверенного имущества, а точнее в хищении служебного топлива.
Следствием и судом установлено, что в 2019 году осужденный похищал топливо, предназначенное для заправки служебного автотранспорта. Также установлено, что им были даны незаконные указания подчиненным сотрудникам о непривлечении к установленной ответственности двух лиц, совершивших административные правонарушения.
Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение уголовного дела.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
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