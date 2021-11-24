Бывший вице-мэр Миасса арестован по подозрению в превышении должностных полномочий

Бывший вице-мэр Миасса (Челябинская область) Василий Сорока сегодня, 24-го ноября, арестован по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части третьей статьи 286 УК РФ).

Ходатайство следственных органов об избрании экс-чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу поддержала прокуратура региона. Суд, удовлетворив ходатайство следователя, арестовал подозреваемого на два месяца – до 23-го января 2022-го года.

По версии следствия, в 2016-м году Сорока обеспечил беспрепятственное согласование и в последующем незаконную продажу двух земельных участков в поселке Сыростан в собственность организации по заниженной цене, тем самым причинив ущерб Миасскому городскому округу в размере свыше десяти миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Напомним, вчера, 23-го ноября, власти Миасса подтвердили информацию о том, что в стенах мэрии работают представители следственного комитета – как раз в рамках уголовного дела о незаконном отчуждении (продаже) в 2016-м году земель в районе горнолыжного курорта «Солнечная долина».

В ходе следственных мероприятий были изъяты запрашиваемые документы данного периода.

Администрация Миасса заявила, что будет оказывать всестороннее содействие следствию в предоставлении всей информации.

Напомним, Василий Сорока был назначен заместителем главы Миасского городского округа (тогда мэром был Геннадий Васьков, осенью 2019-го года осужденный за превышение полномочий и покушении на взятку к трем с половиной годам лишения свободы) по имущественному комплексу в конце зимы 2016-го года. До назначения на эту должность Сорока являлся директором ГЦ «Солнечная долина».