Представители СК работают в мэрии Миасса в рамках уголовного дела о незаконной продаже земель

Представители следственного комитета работают в администрации Миасса (Челябинская область) в рамках уголовного дела о незаконном отчуждении (продаже) в 2016-м году земель в районе горнолыжного курорта «Солнечная долина».

Об этом сообщили в мэрии, отметив, что в ходе следственных мероприятий были изъяты запрашиваемые документы данного периода.

«Администрация округа будет оказывать всестороннее содействие следствию в предоставлении всей информации», - заверили городские власти.

В настоящее время следственные действия в здании администрации Миасса продолжаются.