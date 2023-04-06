Бывший высокопоставленный пристав из Магнитогорска отбудет срок за решеткой, а не на свободе

В Челябинской области бывший руководитель Правобережного и Орджоникидзевского районных отделов судебных приставов Магнитогорска Нафис Фаттахов отбудет срок за решеткой, а не на свободе, как хотела того сторона защиты.

Сегодня, шестого апреля, Челябинский областной суд рассмотрел уголовное дело в отношении Фаттахова в апелляционном порядке и оставил приговор Правобережного районного суда Магнитогорска Челябинской от 16 декабря 2022 года без изменения.

Как напомнили в пресс-службе Челябинского облсуда, данным приговором Нафис Фаттахов был признан виновным в получении взяток в крупном и значительном размерах (часть вторая, пункт «в» части пятой статьи 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

Фаттахову было назначено окончательное наказание в виде шести лет исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной гражданской службе и в органах местного самоуправления на аналогичный срок, со штрафом в размере 850 тысяч рублей.

Кроме того, суд первой инстанции лишил Фаттахова специального звания «Полковник внутренней службы».

В областном суде дело рассматривалось по апелляционной жалобе адвоката, который просил частично оправдать своего подзащитного, изменить квалификацию по некоторым преступлениям на более мягкую и назначить иное наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Приговор вступил в законную силу.

Напомним, до третьего сентября 2018 года Нафис Фаттахов являлся начальником управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации Магнитогорска. Этот пост он покинул добровольно.