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Бывший заместитель начальника ГИБДД Троицка, заставивший подчиненного подделать протокол, ушел от наказания

Сегодня, 29 января Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывший замначальника ГИБДД Троицка Марата Хакимова, изменил приговор Троицкого суда от 11 ноября 2020 года, которым он признан виновным в том, что заставил своего подчиненного внести неверные в сведения в протокол. Фигурантом был другой его подчиненный, которого поймали пьяного за рулем.

Инцидент произошел еще в 2013 году, а вот окончательная точка в это деле поставлена только сегодня. Бывшему замначальника ГИБДД Троицка Марату Хакимову было предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком на один год в 2019 году.

«Судом установлено, что Хакимов, являясь заместителем начальника отдела ГИБДД МО МВД «Троицкий» Челябинской области», дал незаконные указания, находящемуся у него в подчинении инспектору ДПС о внесении ложных сведений в административный материал по факту ДТП, где водителем был нетрезвый сотрудник ППС. Он распорядился о подделке документов и проведении фиктивного медицинского освидетельствования на состояние опьянения для сокрытия у виновного в ДТП состояния алкогольного опьянения», - сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Суд апелляционной инстанции освободил Хакимова от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ», оба сотрудника уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.