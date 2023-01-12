Бывший замглавы Магнитогорска отправился в колонию

Сегодня, 12 января, Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор бывшему заместителю главы города Валерию Измалкову. Он признан виновным в получении взяток.

По версии следствия, Валерий Измалков в течение 2015-2017-го годов получил взятки в размере более двух миллионов рублей от бизнесмена за предоставление в аренду земельных участков на территории Магнитогорска.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, приговором суда Валерию Измалкову назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении посредницы в передаче взяток в настоящее время рассматривается.