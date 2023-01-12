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12.01.2023 14:21
Фото: из архива

Бывший замглавы Магнитогорска отправился в колонию

Сегодня, 12 января, Правобережный районный суд Магнитогорска (Челябинская область) вынес приговор бывшему заместителю главы города Валерию Измалкову. Он признан виновным в получении взяток.

По версии следствия, Валерий Измалков в течение 2015-2017-го годов получил взятки в размере более двух миллионов рублей от бизнесмена за предоставление в аренду земельных участков на территории Магнитогорска.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Как сообщала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, приговором суда Валерию Измалкову назначено наказание в виде четырех лет и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Уголовное дело в отношении посредницы в передаче взяток в настоящее время рассматривается.

Автор:  Инна Шемаева
взятки
УФСБ по Челябинской области
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09.01.2023 17:54

В Южно-Уральской медакадемии новый руководитель

09.01.2023 16:52

В новогоднюю ночь в Челябинской области родилось 10 малышей, первым - мальчик

09.01.2023 16:12

«Сокровища главного волшебника» для детей воинов из Чебаркуля

09.01.2023 16:07

Женихов и невест приглашают зарегистрировать брак в зеркальную дату

09.01.2023 15:41

Нанес 56 ножевых ранений: убийца таксиста из Юрюзани не смог смягчить приговор

09.01.2023 15:34

В Ашинском районе фура «смяла» иномарку

09.01.2023 15:17

В Каслях мужчина оставил пасынка без пальца

09.01.2023 15:08

Аферистка из Магнитогорска, похитившая у пайщиков 80 миллионов рублей, хотела выйти по УДО

09.01.2023 15:05

Пенсионному фонду указали на нарушение