Бывший замглавы Магнитогорска арестован на два месяца

Бывший заместитель главы Магнитогорска (Челябинская область) Валерий Измалков сегодня, второго декабря, арестован на два месяца. Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры региона.

Экс-чиновник городской администрации, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере (часть шестая статьи 290 УК РФ), решением суда заключен под стражу до первого февраля 2022-го года.

Ходатайство следователя об аресте Измалкова, задержанного накануне, поддержал прокурор Правобережного района Магнитогорска.

По версии следствия, обвиняемый в течение 2015-2017-го годов получил взятки в размере более двух миллионов рублей от бизнесмена за предоставление в аренду земельных участков на территории муниципалитета.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение данного уголовного дела.