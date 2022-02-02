Челябинца будут судить за убийство таксы для шашлыка

Житель Челябинска предстанет перед судом за убийство собаки. Предположительно, что живодер хотел приготовить из животного шашлык.



Прокуратурой Советского района Челябинска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «Жестокое обращение с животными».

Изначально сообщалось, что живодеру захотелось поесть собачьего мяса.

«Обвиняемый подобрал на улице собаку породы такса, полагая, что животное бездомное, через два дня решил избавиться от собаки, ударив ее несколько раз молотком по голове. От полученных травм собака скончалась», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд.

Напомним, согласно статье 245 УК РФ жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.