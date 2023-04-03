03.04.2023
ХК «Металлург» расторг контракт с Ильей Воробьевым
03.04.2023
Возможные нарушения во время призыва под контролем военной прокуратуры
03.04.2023
В Курчатовском районе выбрали номинантов городского этапа «Весны студенческой»
03.04.2023
Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса
03.04.2023
В Челябинске в рамках проекта «История Танкограда» стартуют квест-экскурсии для молодежи
03.04.2023
НАК: Теракт в Санкт-Петербурге спланирован украинскими спецслужбами
Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса
27.02.2023
В Челябинской области приюты для животных и контактные зоопарки заставят получить лицензии
24.01.2023
Полицейские нашли златоустовца, который повесил собаку
07.11.2022
Бесчеловечность: кусинец забил ломом лабрадора
17.10.2022
В Верхнеуральске осужден живодер
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023
В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей
31.03.2023
В Челябинской области вводят новые льготы для семей участников СВО и меры поддержки контрактников
30.03.2023
Аркаим уходит под воду
30.03.2023