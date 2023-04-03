Челябинца будут судить за убийство таксы и угрозы хозяйке пса

Житель Челябинска ответит в суде за причинение смертельных травм собаке и угрозы убийством ее хозяйке.

З8-летний мужчина в августе 2022 во дворе дома по улице 250-летия Челябинска в ходе ссоры с женщиной, выгуливавшей таксу, используя малозначительный повод, нанес собаке удар ногой по туловищу, а также, угрожая ножом, высказал угрозу убийством хозяйке собаки. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В результате полученных травм собака скончалась.

Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, согласно статье 245 УК РФ жестокое обращение с животным наказывается штрафом в размере до 80-ти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360-ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.