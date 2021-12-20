Челябинца, который поднял на ноги силовиков, отправили в изолятор

Челябинскими полицейскими задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении о якобы представляющем опасность предмете в одном из торгово-развлекательных комплексов. Он отправлен в ИВС. Шутнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В отдел полиции «Тракторозаводский» УМВД России по городу Челябинску поступило сообщение о заминировании одного из торгово-развлекательных комплексов района. На место прибыли сотрудники полиции. В ходе обследования опасных предметов не обнаружено.

В дальнейшем в ходе мероприятий полицейские установили и задержали ранее не судимого местного жителя, который из хулиганских побуждений сообщил в полицию заведомо ложную информацию.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Мера пресечения избирается.

Глава Челябинска Наталья сегодня, 20 декабря, в ходе аппаратного совещания поблагодарила полицейских за оперативную и слаженную работу.

Напомним, что ответственность за лжеминирование ужесточили.

Полицейские напоминают южноуральцам о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности за совершение противоправных деяний. Стражи порядка предостерегают горожан от ложных сообщений о преступлениях. Данные действия будут квалифицированы в соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальная санкция которой при наступлении тяжких последствий – до десяти лет лишения свободы.