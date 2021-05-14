Челябинца, мнившего себя богом, поместили в психоневрологический интернат

В Челябинске мужчину, который возомнил себя богом и терроризировал соседей, сначала доставили в отдел полиции. После чего его отправили в специализированное медицинское учреждение, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудниками УМВД России по Челябинску в ходе мониторинга СМИ и сети Интернет в одной из социальных сетей выявлена информация о якобы владении оружием человеком с явными противопоказаниями по состоянию здоровья. В это же время в дежурную часть отдела полиции «Курчатовский» от местной жительницы поступило сообщение о том, что жилец соседней квартиры стучит по стенам и ведёт себя неадекватно», - сообщили в региональном полицейском Главке.

Мужчину доставили в районный отдел полиции. Оттуда его направили в специализированное медицинское учреждение, где ему в случае необходимости окажут необходимую помощь.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, мужчину поместили в челябинский психоневрологический интернат.

Напомним, на мужчину пожаловались жители дома «18Б на проспекте Победы. По словам соседей, он стучался к ним в квартиры и заявлял, что он является богом.

Напуганные горожане вспомнили о трагедии, которая случилась в Казани. Там 19-летний парень, который также возомнил себя богом, пришел с оружием в гимназию №175 и расстрелял школьников и учителя. Восемь человек погибли, еще 21 – получили ранения.