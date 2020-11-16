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Челябинца посадили на шесть лет за пьяное ДТП, в котором погибла девушка

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении местного жителя, который сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в столб. В результате аварии погибла молодая девушка и еще два человека получили тяжелые травмы.

В суде установлено, что осужденный ночью 14 декабря 2019 года находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по улице Северный Луч.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, превысив разрешенную скорость движения, он выехал за пределы проезжей и врезался в электрическую опору.

В результате дорожно-транспортного происшествия девушка - пассажир скончалась на месте происшествия, двоим пассажирам - парню и девушке причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.