Челябинца, провалившегося под лед, спасти не удалось

В Челябинске на реке Миасс под лед провалился мужчина. Спасти его не удалось.

Сегодня днем на центральный пункт пожарной связи Челябинска по системе 112 поступило сообщение о том, что в реку Миасс провалился мужчина. Уже через несколько минут сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и челябинской городской службы спасения были на месте. В 15 метрах от берега находился мужчина. Спасатели извлекли пострадавшего и передали работникам скорой помощи. Мужчина признаков жизни не подавал.

Сотрудники МЧС напоминают: нахождение на неокрепшем льду опасно для жизни! Несколько минут в холодной воде в случае нештатной ситуации могут привести к трагедии.