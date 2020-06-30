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Челябинца, расстрелявшего хаски на глазах хозяйки, не стали арестовывать

Происшествия
Сегодня, 17:49
Автор: 
Инна Шемаева

Суд оставил челябинца, расстрелявшего собаку, на свободе. Его не стали арестовывать несмотря на то, что по факту убийства пса возбуждено уголовное дело.

В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Напомним, 27 июня, в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Оно мешала ему охотится. Инцидент произошел в районе Александровского парка.
Местная жительница выгуливала там своего питомца. В районе карьера пес нашел в кустах подстреленную утку. Когда он начал с ней играть, появился мужчина в камуфляжном костюме с ружьем в руках. Он произвел несколько выстрелов в собаку, от которых та скончалась.

Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Жестокое обращении с животными». Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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