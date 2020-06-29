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По факту убийства хаски в Челябинске возбуждено уголовное дело

Происшествия
Сегодня, 10:52
Автор: 
Инна Шемаева

Челябинцу, расстрелявшему собаку породы хаски, грозит до трех лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Жестокое обращении с животными».

Уголовное дело по факту убийства собаки возбуждено в отделе полиции Сосновского района. Сейчас со стрелком проводятся следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, 27 июня, в Челябинске на прогулке выстрелами из ружья на глазах хозяйки мужчина убил собаку породы хаски. Оно мешала ему охотится. Инцидент произошел в районе Александровского парка.
Местная жительница выгуливала там своего питомца. В районе карьера пес нашел в кустах подстреленную утку. Когда он начал с ней играть, появился мужчина в камуфляжном костюме с ружьем в руках. Он произвел несколько выстрелов в собаку, от которых та скончалась.

Ранее в отношении мужчины, застрелившего собаку составлены административные протоколы по статьям 20.8 и 20.13. КоАП Российской Федерации.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области, установлено, что стрелок владел оружием на законных основаниях.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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