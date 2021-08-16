Челябинцам не дают спать посетители ночных клубов на Кировке

Жители Челябинска, чьи дома расположены на Кировке рядом с развлекательными заведениями, жалуются на пьяные компании и просят полицию разобраться.

«Музыка, тяжелый рок играет. С ума сойти. В полпятого утра это орет все. С колонками они там. Приезжают на машинах», - рассказывает местная жительница.

«Они приезжают на машинах. Это до утра длится все», - сообщила другая жительница.

Об очередных ночных рейдах по питейным заведениям, расположенным на пешеходной Кировке, сообщил 16 августа на аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы по экономическому развитию Игорь Постнов.

В них помимо представителей мэрии участвовали сотрудники полиции, Роспотребнадзора и регионального министерства общественной безопасности.

«Всего было проверено за два дня 12 заведений на предмет соблюдения масочного режима, санитарных норм, реализации алкоголя и курение посетителями кальянов», - сказал Игорь Постнов.

Составлено четыре протокола. Все виновные лица будут привлечены к административной ответственности.

«Нередко посетители развлекательных заведений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становятся участниками нарушений общественного порядка. Также стражи порядка проверяют соблюдение норм антиалкогольного законодательства Российской Федерации. Помимо этого, полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску ежедневно осуществляется патрулирование пешеходной улицы в целях пресечения правонарушений, в том числе связанных с распитием алкогольной продукции и появлением в общественных местах в состоянии опьянения, - сообщила руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Ольга Штерк. - Только за последнюю неделю полицейскими за распитие алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом составлено более 15 протоколов».

Видео: ГУ МВД по Челябинской области