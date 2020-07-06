Челябинцу, который убил супругов и устроил «газовую» камеру в квартире, вынесен приговор

Сегодня, шестого июля, в Челябинском областном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении убийства с особой жестокостью пожилых супругов. Ближайшие 22 года он проведет в колонии.

Приговором суда установлено, что осужденный пришел в квартиру пожилых супругов, вооружился тупым твердым предметом, и нанес им множество ударов по различным частям тела. Супруги скончались на месте.

«После этого, он похитил из дома потерпевших мобильные телефоны, куртку, золотые украшения. Золотые крашения были сданы им в ломбард на общую сумму 29 000 рублей. При этом, находясь в помещении дома, мужчина открыл вентили на газовой плите, закрыл форточки на окнах в доме и покинул его, закрыв снаружи входную дверь на замок, тем самым обеспечив скопление и концентрацию бытового газа в помещении дома, а также ограничив доступ посторонних лиц в помещение дома извне», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично, сказав, что ничего заранее не планировал, а пришел в дом к потерпевшим, чтобы попросить в долг денежные средства. Приговором суда ему назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.