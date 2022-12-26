Челябинцы из дома на Энгельса пятый раз за год остались без тепла и горячей воды

В Челябинске во дворе дома №44 по улице Энгельса раскапывают теплотрассу, при этом отключив отопление и горячую воду во всем доме.

Сегодня утром, 26 декабря, дом проснулся с холодными батареями. За окнами, во дворе, раздались привычные разговоры ремонтников. А у жителей возник единственный вопрос: «Как долго мы будем страдать на этот раз?».

О ситуации, в которой они оказались в очередной раз (нынешние раскопки – уже пятые за год), жильцы рассказали агентству «Урал-пресс-информ», отметив, что раньше такое происходило раз в год.

«Летом и ранней осенью побочный эффект от раскопок - это грязь около дома. Иногда жильцам приходится брать с собой вторую обувь или мыть ее, выходя из двора. Потому что асфальт вскрыли, коммунальщики все раскопали-закопали, но восстанавливать полотно сразу никто не бросается. Вот и приходится жить в грязи в центре города», - посетовали жители дома №44.

Еще хуже, когда раскопки проходят зимой. Эти работы сопровождаются отключением отопления и горячей воды.

«Во время прошлого ремонта в начале ноября воду и тепло должны были отключить на один день, но что-то пошло не так, и дом стоял без отопления почти десять дней. Тогда не обошлось без скандала и обращений в администрацию города. Хорошо тем, кто работает. А люди в возрасте, которые все время дома, и семьи с маленькими детьми? Им как быть?!» - возмущаются челябинцы (хорошо, что сейчас на улице не -30).

Причина производящихся с завидным постоянством раскопок жильцам непонятна. А все организации куда жильцы направляли запросы молчат и "кивают" друг на друга.