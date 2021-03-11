Челябинцы «подарили» мошенникам еще почти два миллиона рублей

Еще два жителя Челябинска стали жертвами телефонных мошенников, убедивших своих жертв перевести им почти два миллиона рублей. Один из пострадавших даже оформил на себе крупный кредит.
В полицию Ленинского района Челябинска обратился 56-летний местный житель, который рассказал, что ему позвонила якобы сотрудница банка и сообщила, что произошла утечка информации, и денежные средства мужчины находятся в опасности. Далее, по стандартной схеме, потерпевшему было рекомендовано снять деньги и перевести их на резервный счет для сохранности, что он и сделал. Сумма ущерба составила 900 тысяч рублей.
Во втором случае 26-летнему жителю Курчатовского района позвонили несколько мужчин и женщин, которые также представились сотрудниками банка, и сообщили, что на его имя неизвестные пытаются оформить кредит.
«Для того, чтобы предотвратить данные действия, нужно самостоятельно оформить кредит, снять денежные средства и перевести их на резервные счета. Следуя указаниям мошенников, потерпевший лишился около 870 тысяч рублей, из которых 700 тысяч рублей составил кредит, а остальная часть – накопленные сбережения мужчины», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
«Если вам звонят из банков и предлагают оформить кредит или перевести сбережения на резервные счета, чтобы обезопасить ваши денежные средства, не паникуйте. Прекратите разговор и перезвоните в свой банк по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты», - напоминает челябинцам заместитель начальника полиции городского УМВД России Евгений Денега.