02.10.2023
Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе
02.10.2023
В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ
02.10.2023
«Ремпуть» Магнитогорска повысил износо- и термостойкость модернизированного думпкара
01.10.2023
Анонсы событий и мероприятий на 2 октября (18+)
29.09.2023
Волонтёры Томинского ГОКа высадили порядка девяти тысяч саженцев
29.09.2023
Новые грани таланта челябинца Владимира Витлифа
Челябинец готовился к прыжку с девятого этажа, покончить с собой ему не дали спасатели
16.10.2017
В Челябинске спасатели спасли пенсионерку, которая хотела выброситься из окна
05.07.2017
82-летняя челябинка пыталась покончить с собой, спрыгнув с балкона на пятом этаже
10.02.2017
За попытку самоубийства 13-летней школьницы могут наказать ее учительницу
31.01.2017
В пьяном угаре магнитогорец запер мать в квартире
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023
В Челябинской области укрупнят налоговые инспекции
28.09.2023