Челябинец готовился к прыжку с девятого этажа, покончить с собой ему не дали спасатели

В Челябинске спасатели не дали 45-летнему мужчине покончить жизнь самоубийством.

Попытка суицида на улице 2-й Эльтонской была предотвращена в выходной день. Очевидцы сообщили в ЕДДС-112, что мужчина собирается выпрыгнуть с балкона на девятом этаже.

На место прибыли пожарные и сотрудники Челябинской городской службы спасения. Они поднялись по приставной лестнице на балкон и удержали челябинца от прыжка.