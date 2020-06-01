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Челябинец лишился машины, оставив ее у автосервиса

Происшествия
Сегодня, 15:23
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска по «горячим» следам задержали угонщика отечественной машины. Хозяин оставил ее возле автосервиса, видимо, рассчитывая на то, что воры не рискнут позариться на машину.
В полицию Ленинского района Челябинска обратился местный житель, который сообщил о том, что у него был украден автомобиль. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража» и в течении трех дней нашли автовора.

«Злоумышленник путем взлома замка тайно похитил автомобиль белого цвета отечественного производства стоимостью около 60 000 рублей, принадлежащий заявителю и находящийся у одного из автосервисов по улице Луценко. В совершении данного преступления был задержан ранее судимый местный житель. Похищенный автомобиль изъят и возвращен владельцу», - сообщила сотрудник пресс-службе УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Несмотря на все предупреждения полицейских, автовладельцы продолжают пренебрегать элементарными правилами безопасности.

По данным МВД, в 2019 году было зафиксировано 20 тысяч угонов автомобилей или на 14% меньше, чем годом ранее. Самым «горячим» месяцем для преступников стал октябрь. Летом машины угоняли значительно реже. Наибольшим спросом у злоумышленников, по-прежнему, пользуются машины массовых брендов – это недорогие российские, корейские и японские марки. Ночью угоняют машины, припаркованные у дома, днем автомобили похищают со стоянок у крупных торговых центров.

«Не следует оставлять автотранспорт без присмотра на длительный период, особенно в ночное время и на неохраняемых парковках. Никогда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если вы покидаете его на непродолжительный период времени. Не оставляйте ценные вещи в салоне автотранспорта. Зачастую при совершении краж из автомашин злоумышленники повреждаю повреждают дверные замки, разбивают стекла, причиняя, порою, более значимый ущерб, чем стоимость похищенного имущества», - напоминает начальник отдела уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Евгений Маркин.

Стражи порядка советуют ни в коем случае не оставлять ключи в замке зажигания автомобиля, даже если вам нужно покинуть авто всего лишь на пару минут, этого времени будет достаточно, чтобы лишиться своего автомобиля. Так же не держать во время вашего отсутствия двери, окна или капот открытыми.

Предпочтительнее оставлять машину на охраняемых парковках, но, если же ситуация складывается так, что ее приходиться парковать в неохраняемом месте, то выбирайте хорошо освещённые места.
В случае совершения преступлений или административных правонарушений, информацию о данных фактах необходимо сообщить в полицию по телефону службы «02», либо в дежурную часть УМВД России по городу Челябинску 266-14-14, 265-02-00 или дежурные части районных отделов полиции.
Заявления принимаются круглосуточно.


 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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