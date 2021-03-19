Челябинец наказан за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции

Тракторозаводский суд Челябинска оштрафовал Олега Шамбурова (сторонник оппозиционера Алексея Навального) за возбуждение ненависти либо вражды по отношению к сотрудникам полиции.
В отношении Олега Шамбурова прокуратура Тракторозаводского района возбудила и передала в суд дело об административном нарушении по статье 20.3.1 - «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Парень опубликовал в социальных сетях негативные комментарии в адрес сотрудников полиции.
«Согласно заключению лингвистического исследования, оценка выражена грубой, презрительной, бранной, нецензурной, вульгарной лексикой», - рассказала консультант суда Ирина Савинкова.
Согласно материалам дела, в комментариях мужчины имеется негативная оценка группы лиц, объединенных по профессиональному признаку – в отношении сотрудников южноуральской полиции.
Суд приговорил Олега Шамбурова к штрафу в размере 15 тысяч рублей.