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Челябинец напал с ножом на продавца овощей

В Челябинске полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который с ножом напал на продавца овощного павильона. Тот оказал ему сопротивление и спас выручку магазина. Возбуждено уголовное дело.

В полицию Курчатовского района Челябинска поступило сообщение о разбойном нападении в помещении овощного павильона по улице Александра Шмакова. Мужчина, угрожая ножом 19-летнему продавцу, пытался похитить деньги из кассы, однако тот оказался не из робкого десятка и дал отпор грабителю.

«В ходе проведенных мероприятий сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий, несудимый мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой». Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до десяти лет», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявления обвинения.