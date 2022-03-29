Челябинец обесточил подземный переход в центре города

В Челябинске местный житель обесточил подземный пешеходный переход, расположенный на пересечении на проспекте Ленина и улицы Свободы. Злоумышленник задержан.

ЧП произошло вечером 28 марта. Мужчина забрался в щитовую, сломал замки и перерезал провода электроснабжения, обеспечивающие освещение подземного перехода.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, мужчина задержан, доставлен в отдел полиции «Советский», опрошен. Выясняются все обстоятельства произошедшего.