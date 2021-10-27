Челябинец организовал нападение на своего дядю, чтобы забрать деньги от продажи квартиры умершего деда

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

В суде установлено, что у одного из подсудимых после смерти деда по наследству его матери и дяде досталась квартира, которую те решили продать и вырученные деньги поделить пополам.

Обвиняемый, обидевшись на то, что денег от продажи квартиры он не получит, во время распития спиртного рассказал об этом своему ранее судимому знакомому и находящемуся с ними неустановленному лицу, предложив забрать денежные средства у брата матери и разделить их на троих.

Как сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева, после того как состоялась сделка по продаже квартиры и у дяди на руках оказалась сумма около 600 000 рублей, подсудимый сообщил об этом по телефону своему соучастнику, сказав, когда потерпевший с денежными средствами пойдет домой и описал его приметы.

Соучастник и неустановленное лицо, надев маски, дождались потерпевшего в подъезде его дома и отобрали денежные средства, впоследствии разделив их на троих.

В ходе расследования личность третьего соучастника не установлена, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Судом родственнику назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, второму ранее судимому за хранение наркотиков соучастнику - три года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.