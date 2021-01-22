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Челябинец похитил у работодателя два миллиона рублей

Советский районный суд Челябинска вынес приговор 50-летнему мужчине, который, работая супервайзером, похитил два миллиона рублей. Ему назначили два года лишения свободы с испытательным сроком четыре года, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд установил, что мужчина работал супервайзером у индивидуального предпринимателя.

«Являясь материально ответственным лицом, осуществлял сбор денежных средств, полученных от реализации продукции с торговых точек, которые впоследствии должен был сдать в кассу индивидуального предпринимателя», - рассказала Мамаева.

С февраля по март прошлого года он не сдал в кассу около двух миллионов рублей. Деньги мужчина потратил на собственные нужды.

В суде мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся. Он также частично возместил ущерб в размере 670 тысяч рублей.

Супервайзера признали виновным в присвоении, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).